Les précommandes de l'iPhone 15 sont lancées

Mise à jour 14:24 :

Les délais sont déjà en train de s'envoler pour l'iPhone 15 Pro Max, certaines références étant repoussées au mois d'octobre.

Mise à jour 14:41 :

Le coloris Titane naturel semble avoir plus de succès que les autres (ou être disponible dans de moindres quantités), que cela soit pour l'iPhone 15 Pro ou l'iPhone 15 Pro Max. Certains modèles atteignent désormais la mi-octobre.

Trois jours après la présentation de la gamme d'iPhone 15 , les précommandes des nouveaux modèles sont désormais lancées sur l'Apple Store ainsi que chez les revendeurs comme Amazon Boulanger ou CDiscount et les opérateurs téléphoniques comme Orange SFR et RED , parfois avec de petites remises (de 30 € à 50 € selon le modèle et l'opérateur) avec ou sans forfait. La sortie officielle aura lieu vendredi prochain, le 22 septembre. Comme chaque année, les délais des modèles les plus populaires devraient rapidement augmenter et il vaut mieux passer commande rapidement si vous comptez recevoir votre exemplaire dès le jour J.Les tarifs ont légèrement baissé par rapport à la gamme d'iPhone 14 qui était l'année dernière vendue à partir de 1 019 €. L'iPhone 15 coûte 969 € (128 Go), 1 099 € (256 Go) ou 1 349 € (512 Go). L'iPhone 15 Plus est à 1 119 € (128 Go), 1 249 € (256 Go) et 1 499 € (512 Go). L'iPhone 15 Pro est vendu 1 229 € (128 Go), 1 359 € (256 Go), 1 609 € (512 Go) et 1 859 € (1 To). Enfin, l'iPhone 15 Pro Max n'est pas décliné dans une version de 128 Go et est proposé à 1 479 € (256 Go), 1 729 € (512 Go) et 1 979 € (1 To).