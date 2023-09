Des batteries un peu plus capacitaires pour tous les iPhone 15

Tous les modèles de la gamme d'iPhone 15 embarquent des batteries légèrement plus capacitaires que leurs prédécesseurs. Apple ne communique pas officiellement sur les caractéristiques techniques de ses batteries, mais ce sont des éléments qui sont demandés par certains régulateurs et le site MySmartPrice a ainsi pu récupérer les capacités des nouvelles batteries dans une base de données chinoise.On apprend ainsi que l'iPhone 15 dispose d'une batterie de 3 349 mAh, contre 3 279 mAh pour l'iPhone 14 (+2%). C'est un peu plus que l'iPhone 15 Pro dont la batterie est de 3 274 mAh, au lieu de 3 200 mAh pour l'iPhone 14 Pro (+2%). Du côté des grands modèles, l'iPhone 15 Plus monte à 4 383 mAh, au lieu de 4 325 mAh pour l'iPhone 14 Plus (+1%). Enfin, l'iPhone 15 Pro Max dispose de la plus grosse batterie de la gamme à 4 422 mAh, au lieu de 4 323 mAh pour l'iPhone 14 Pro Max (+2%).

L'iPhone 15 Plus et l'iPhone 15

Certaines rumeurs évoquant des gains bien plus importants pour les batteries utilisées par Apple cette année étaient donc totalement erronées. Quel que soit le modèle, Apple annonce finalement sur son site web une autonomie inchangée par rapport à la gamme d'iPhone 14, malgré les progrès en consommation réalisés grâce à la gravure en 3 nanomètres de la puce A17 Pro qui ont peut-être été engloutis par les trois milliards de transistors supplémentaires.