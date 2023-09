Une petite hausse de batterie pour l'Apple Watch Ultra 2

L'Apple Watch Ultra 2 embarque une batterie légèrement plus capacitaire que le modèle qu'elle remplace : selon les chiffres découverts par MacRumors dans un dépôt réglementaire d'Apple réalisé en Chine, la nouvelle montre dispose d'une batterie de 564 mAh au lieu de 542 mAh pour l'Apple Watch Ultra de première génération. Une hausse de 4% qui n'est pas suffisante pour permettre à Apple de promettre une autonomie supérieure : l'Apple Watch Ultra 2 affiche toujours 36 heures d'autonomie. Il est possible qu'il y ait un léger mieux si le surplus de batterie n'est pas contrebalancé par une puce S9 un peu plus gourmande en énergie ou l'écran plus lumineux, mais ce sera donc moins d'une heure.Pour ce qui est de l'Apple Watch Series 9 qui bénéficie également de la puce S9 , pas de changement pour les batteries : elles sont toujours de 282 mAh pour le modèle de 41 mm et de 308 mAh pour le modèle de 45 mm, là aussi avec une autonomie finale inchangée de 18 heures.