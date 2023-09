Le dos de l'iPhone 15 Pro est beaucoup moins cher à réparer

Les frais de réparation des iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max en cas de casse de la façade arrière sont considérablement plus abordables qu'avec leurs prédécesseurs : pour remplacer cet élément, il vous en coûtera 199 € pour l'iPhone 15 Pro et 229 € pour l'iPhone 15 Pro Max, contre 599 € pour l'iPhone 14 Pro et 669 € pour l'iPhone 14 Pro Max.Cette évolution est due à un nouvel agencement interne : les composants ne sont plus fixés sur la façade arrière mais sur le châssis central. On peut donc retirer et remplacer la façade arrière très facilement, alors que le démontage de l'iPhone 14 Pro était tellement complexe qu'Apple se contentait de remplacer l'intégralité du téléphone, d'où le tarif prohibitif des réparations sur ces anciens modèles.

La structure interne de l'iPhone 15 Pro

Cette évolution dans le design interne de l'iPhone avait été inauguré par l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus l'année dernière. Les tarifs sont ainsi les mêmes pour les modèles classiques en cas de bris de verre à l'arrière du téléphone : comptez 199 € pour l'iPhone 15 et 229 € pour l'iPhone 15 Plus.