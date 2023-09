iPhone : Apple baisse le coût de remplacement de la batterie

Il n'y a pas que les tarifs des différents modèles d'iPhone qui ont été revus à la baisse cette semaine : il y a aussi le coût de remplacement de la batterie par Apple. Jusqu'ici de 119 € pour toute la gamme d'iPhone 14, il est passé à 109 € et il s'applique aussi pour l'iPhone 15, l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max. C'est un peu moins cher à 99 € pour tous les modèles d'iPhone X, XR, XS, 11, 12 et 13, et cela tombe à 79 € pour les iPhone 5s, SE, 6, 7 et 8.Vous pouvez retrouver un simulateur pour tous les coûts de réparation des téléphones d'Apple sur cette page de son site web. Notez qu'il y a eu une grosse évolution pour les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max cette année avec une nouvelle structure interne permettant de considérablement abaisser le coût de remplacement de la façade arrière en cas de bris de verre.