Apple vend de nouveaux câbles de charge USB-C tressés de 60 W et 240 W

Suite à la présentation de l'iPhone 15 qui a abandonné le connecteur Lightning pour basculer sur le standard USB-C, Apple a commercialisé deux nouveaux câbles de charge USB-C tressés sur son site web : il y a un modèle d'une longueur de 1 mètre prenant en charge une puissance de 60 W à 25 € , et un autre modèle plus épais d'une longueur de 2 mètres pouvant aller jusqu'à 240 W à 35 € . Les deux sont amplement suffisants pour l'iPhone, n'importe quel modèle d'iPad ainsi que les MacBook Air, mais il faut préférer le modèle de 240 W pour alimenter un MacBook Pro.Attention, il s'agit de câbles avant tout destinés à la recharge : pour les transferts de données, ils se limitent tous les deux aux débits anémiques de l'USB 2. Pour les utilisateurs souhaitant un câble USB-C servant aux transferts, pas de juste milieu : Apple a lancé un câble Thunderbolt 4 passif de 1 mètre à 79 € , qui complémente deux autres modèles actifs de 1,8 mètres à 149 € et de 3 mètres à 179 €