iPhone 15 : jusqu'à deux mois de délais pour les modèles Pro

Apple a ce vendredi à 14 heures ouvert les précommandes de l'iPhone 15 sur l'Apple Store en ligne . Comme l'année dernière, le lancement a été plutôt chaotique avec de nombreux bugs durant le processus de commande et de nombreux clients qui ne sont pas parvenus à réserver leur exemplaire avant que les délais n'augmentent.Si tous les modèles étaient initialement prévus pour une sortie le vendredi 22 septembre, beaucoup de références des modèles Pro et Pro Max rapidement vu leurs délais exploser, notamment du côté du grand modèle et du coloris Titane naturel. Maintenant, en fonction des coloris et des capacités, il y a un minimum de trois semaines d'attente pour la plupart des iPhone 15 Pro et jusqu'à deux mois de délais pour l'iPhone 15 Pro Max. Du côté de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus, la situation est beaucoup moins tendue avec beaucoup de références qui peuvent encore être livrées dès le vendredi 22 septembre.Si vous souhaitez gagner du temps par rapport aux délais de l'Apple Store en ligne , vous pouvez parfois opter pour un retrait en boutique, sachant que les stocks des Apple Stores physiques seront mis à jour quotidiennement une fois les iPhone 15 en rayon le 22 septembre. Vous pouvez également commander chez les revendeurs comme Amazon Boulanger ou CDiscount et les opérateurs téléphoniques comme Orange SFR et RED , avec quelques remises allant de 30 € à 50 € selon les modèles et les opérateurs.