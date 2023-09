Clavier, souris et trackpad d'Apple : de l'USB-C avec l'iMac M3

Suite à l'adoption de l'USB-C par l'iPhone 15 , Apple va totalement abandonner son connecteur Lightning. Cela vaut pour les trois périphériques de l'iMac avec le Magic Trackpad, le Magic Keyboard et la Magic Mouse qui devraient bien adopter un port USB-C à leur prochaine révision. Cette transition devrait avoir lieu à l'occasion de la prochaine mise à jour de l'iMac, qui a fait l'impasse sur la puce M2 et passera directement de la puce M1 à la puce M3, affirme Mark Gurman sur Bloomberg . On devrait alors pouvoir acheter ces nouveaux périphériques à l'unité pour accompagner un Mac mini ou tout autre Mac utilisé dans une configuration de bureau.Toute la question est donc de savoir quand aura lieu la prochaine mise à jour de l'iMac. C'est a priori la puce M3 qui dicte le calendrier : on sait qu'elle doit adopter la finesse de gravure à 3 nanomètres de TSMC et que le fondeur d'Apple a déjà du mal à suivre la cadence pour la puce A17 Pro de l'iPhone 15 Pro. Plusieurs rumeurs évoquent une mise à jour dès octobre, et c'est l'avis de Mark Gurman selon qui plusieurs machines seraient mises à jour avec la puce M3 dès cet automne, y compris les MacBook Air et MacBook Pro 13,3". D'autres se montrent plus pessimistes, comme l'analyste Ming-Chi Kuo qui craint un report au début d'année 2024 même s'il laisse la porte ouverte pour l'iMac qui se vend dans des quantités plus confidentielles que les MacBook Air ou Pro.Quoi qu'il en soit, nous vous conseillons vivement d'attendre si vous comptez investir dans un clavier, une souris ou un trackpad d'Apple et que votre achat n'est pas pressé : ces périphériques ont une très longue durée de vie et il serait dommage de ne pas attendre l'adoption du standard USB-C alors que le connecteur Lightning va progressivement disparaître. Il en va d'ailleurs de même pour l'iMac qui va bénéficier d'un important bond dans les performances et la pérennité avec la puce M3, et qui est directement livré avec un clavier et une souris.