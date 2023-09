USB-C : pour les AirPods classiques, il faudra attendre 2024

Ça y est : l'iPhone est passé à l'USB-C et l'abandon du connecteur Lightning est en bonne voie. Apple a mis à jour le boîtier des AirPods Pro 2 pour remplacer le connecteur Lightning par le standard USB-C, avec une petite surprise à la clé : les écouteurs ont légèrement évolué pour prendre en charge le format Lossless avec le casque Apple Vision Pro. Il s'agit donc de nouveaux modèles, même si Apple ne les présente pas comme tels.Le développeur @aaronp613 a pu confirmer qu'il s'agit bien matériellement d'écouteurs différents, portant les numéros de modèle A3047 (gauche) et A3048 (droite), avec le nouveau boîtier A2968. Si ces numéros vous disent vaguement quelque chose, c'est normal : ils ont été repérés en mars dernier dans les sources d'iOS 16.4 et on avait à l'époque cru avoir mis la main sur les AirPods 4. Erreur, donc.

Les AirPods 3

Selon Mark Gurman sur Bloomberg , c'est en 2024 que les AirPods classiques adopteront des boîtiers USB-C, sans plus de précisions sur les modèles concernés ou la période de lancement (sans doute pas en début d'année). Il est possible que les AirPods 2 et 3 n'aient jamais droit à un boîtier USB-C : Apple pourrait l'année prochaine dévoiler ses AirPods 4 (avec la puce H2 ) et de nouveaux modèles d'entrée de gamme pour remplacer les AirPods 2 qui datent de 2019 , ce qui expliquerait pourquoi les AirPods classiques actuels n'ont pas eu droit à un nouveau boîtier USB-C dès cet automne.En attendant, vous avez donc le choix entre les AirPods Pro 2 de seconde génération avec le boîtier USB-C, et les AirPods 2 et 3 avec un boîtier à connecteur Lightning. Il est encore trop tôt pour pouvoir bénéficier de promos sur les nouveaux AirPods Pro 2 qui sont vendus 279 € sur l'Apple Store , mais il est possible de bénéficier de rabais sur les autres modèles avec les AirPods 2 dès 125 € chez Amazon au lieu de 149 € chez Apple, et les AirPods 3 à 179 € chez Amazon au lieu de 199 € chez Apple.