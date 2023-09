USB-C : l'iPhone 15 peut alimenter des accessoires à 4,5 W

Il est possible d'utiliser le connecteur USB-C de l'iPhone 15 pour recharger un accessoire, que cela soit avec un câble USB-C pour un appareil utilisant ce standard, un câble USB-C vers Lightning, un câble ou adaptateur USB-C vers USB-A ou le chargeur magnétique de l'Apple Watch. Dans une fiche du site d'Apple , on apprend la puissance maximale fournie par l'iPhone 15 avec la norme USB Power Delivery : elle est de 4,5 W quel que soit le modèle.On pourra utiliser cette nouvelle fonctionnalité pour redonner un peu de jus à un accessoire, mais ce sera donc particulièrement lent et cela restera une solution de dépannage. En revanche, c'est en net progrès par rapport au connecteur Lightning qui plafonnait à 0,3 W et cela sera particulièrement utile pour alimenter certains périphériques, notamment les SSD externes qui seront utilisés par les vidéastes pour l'enregistrement filaire en direct via USB 3 de l'iPhone 15 Pro.