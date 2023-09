USB-C : l'iPhone 15 Pro est fourni avec un câble limité à l'USB 2

Si le port USB-C de l'iPhone 15 et de l'iPhone 15 Plus se limite aux débits de l'USB 2, ce n'est pas le cas du connecteur de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max qui est compatible avec les débits 20 fois plus rapides de l'USB 3, à 10 Gbit/s. Ce n'est pas pour autant qu'Apple fournit le câble USB-C permettant d'atteindre ces débits : le câble vendu avec l'iPhone est un « câble de charge » et Apple précise bien sur une fiche de son site web que ce câble est limité aux débits de l'USB 2, à 480 Mbit/s.Apple ne commercialise étrangement pas de câble USB-C à la norme USB 3 : pour ceux qui veulent de bons débits filaires, Apple ne propose qu'un câble Thunderbolt 4 de 1 mètre à 79 € qui sera déraisonnable pour la plupart des utilisateurs. On trouve néanmoins pléthore d'options beaucoup plus abordables à la norme USB 3.2 Gen 2 chez les marques tierces