Apple Watch : watchOS 10 est disponible

Utilisateurs d'Apple Watch, une importante mise à jour est disponible pour votre montre connectée ce soir avec la sortie de la version finale de watchOS 10. Les nouveautés de ce système avaient été présentées en juin , avec une refonte de l'interface de la montre autour d'une nouvelle Pile intelligente qui entasse les widgets et les réorganise automatiquement selon les moments de la journée, de nouveaux cadrans et la remise à plat de certaines applications (notamment Météo, Bourse, Maison, Plans, Messages et Fuseaux), avec des nouveautés conjointes avec iOS 17 comme l'échange des contacts en rapprochant deux appareils grâce à NameDrop.Si votre montre est sous watchOS 9, alors elle est compatible avec watchOS 10 : aucun modèle n'est abandonné cette année. watchOS 10 est ainsi compatible avec l'Apple Watch SE, l'Apple Watch Series 4 ou ultérieur ainsi que les deux générations d'Apple Watch Ultra. Pour installer, watchOS 10, rendez-vous dans l'application Apple Watch de votre iPhone, comme toujours avec la montre placée sur son chargeur à proximité de l'iPhone avec au minimum 50% de batterie. Notez qu'Apple a également lancé iOS 17 et tvOS 17 ce soir. Pour macOS 14 Sonoma, il faudra attendre le 26 septembre