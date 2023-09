iCloud+ : les forfaits de 6 To et 12 To sont disponibles

Dans la foulée du lancement d'iOS 17 de watchOS 10 et de tvOS 17 hier soir, Apple a également lancé les deux nouveaux forfaits iCloud+ qui avaient été annoncés la semaine dernière : 6 To pour 29,99 € par mois et 12 To pour 59,99 € par mois. On retrouve les trois autres offres 50 Go à 0,99 € par mois, 200 Go à 2,99 € par mois et 2 To à 9,99 € par mois à un tarif inchangé, le forfait gratuit restant plafonné à 5 Go.Apple vise les créateurs de contenus avec ces nouvelles offres très généreuses en stockage, mais ces nouvelles possibilités pourraient ouvrir la porte à de nouveaux services. Il y avait notamment eu l'année dernière la rumeur d'un portage de Time Machine machine sur iCloud pour la sauvegarde du Mac qui ne s'était finalement pas concrétisée...