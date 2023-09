L'iPhone 15 Pro de 128 Go peut enregistrer le ProRes 4K via USB-C

L'iPhone 15 Pro d'entrée de gamme avec 128 Go de stockage ne peut pas enregistrer de vidéos au format ProRes en 4K sur sa mémoire interne : il se limite à la 1080p à 30 i/s alors que les modèles disposant d'un minimum de 256 Go peuvent filmer en 4K à 60 i/s. S'il n'y a pas de contre-indication technique, Apple estime sans doute que les 128 Go de base ne sont pas suffisants pour travailler correctement en 4K : ce format extrêmement lourd occupe 6 Go de stockage par minute de film, contre 1,7 Go en 1080p. L'iPhone 15 Pro Max n'est pas concerné par cette considération, puisque le modèle d'entrée de gamme embarque directement 256 Go de stockage.Cette limitation existait déjà sur l'iPhone 14 Pro, mais l'iPhone 15 Pro offre désormais une alternative grâce à son port USB-C prenant en charge les débits de l'USB 3 à 10 Gbit/s : dans les fiches techniques de son application Apple Store (et pas sur son site web directement), Apple indique que tous les modèles peuvent enregistrer au format ProRes en 4K lorsqu'un support de stockage externe est branché à l'iPhone. Apple indique qu'il faut un SSD (format exFAT ou APFS) pour que la fonctionnalité puisse suivre la cadence, sans préciser de débit minimum.