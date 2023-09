iPhone 15 Pro Max : Apple justifie son choix du téléobjectif 5x

Alors que l'iPhone 15 Pro embarque toujours un téléobjectif traditionnel avec un niveau de zoom de 3x, l'iPhone 15 Pro Max inaugure un nouveau système avec un tétraprisme en verre qui redirige quatre fois la lumière au sein du téléphone afin d'offrir une plus grande longueur focale et un niveau de zoom de 5x, l'équivalent d'un objectif de 120 mm. C'est un progrès indéniable mais certains smartphones concurrents vont plus loin, comme le S23 Ultra de Samsung qui dispose d'un téléobjectif périscopique de 10x. Jon McCormack et Maxime Veron, respectivement responsable de l'ingénierie logicielle au sein des équipes photo d’Apple et directeur senior du marketing de l’iPhone, ont expliqué à Numerama les deux raisons de ce choix.La première raison concerne la stabilisation :La seconde concerne la qualité des photos en faible luminosité :À titre de comparaison, le téléobjectif 10x de Samsung ouvre à ƒ/4,9 et capte donc moins de lumière.Jon McCormack s'est également lancé dans une explication assez hasardeuse sur l'utilité d'une longueur focale supérieure :Le marketing, c'est un métier.On comprend en tout cas qu'Apple pourrait aller plus loin dans les niveaux de zoom sur de futurs modèles d'iPhone, mais à condition d'améliorer encore la stabilisation et de ne pas (trop) perdre en ouverture pour la captation de lumière. Ce ne serait a priori pas pour l'année prochaine, mais il devrait y avoir une bonne nouvelle pour ceux qui regrettent que ce téléobjectif 5x soit exclusif à l'iPhone 15 Pro Max de 6,7", faute de place sur le petit modèle : selon l'analyste Ming-Chi Kuo , Apple profiterait d'un écran légèrement plus grand en hauteur, à 6,3" au lieu de 6,1" aujourd'hui pour l'iPhone 15 Pro, pour intégrer le tétraprisme à son futur iPhone 16 Pro.