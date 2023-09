iPhone 15 et iPhone 15 Pro : les premiers retours en vidéos

Présentés le 12 septembre, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro seront officiellement disponibles ce vendredi. Pour faire monter la sauce en attendant la sortie, Apple a comme à son habitude envoyé des exemplaires de démonstration à différents youtubeurs et journalistes américains qui nous livrent aujourd'hui leurs premiers retours en vidéos.Ces premières impressions sont plutôt bonnes, par exemple sur le nouveau port USB-C qui permet de recharger l'iPhone avec le chargeur du Mac ou de l'iPad, qui permet de recharger un accessoire (y compris un smartphone de marque tierce), qui permet de réaliser des transferts plus rapides (USB 3 sur les modèles Pro), d'enregistrer des vidéos directement sur un support externe, et qui ne présente globalement pas la moindre restriction par rapport à ce qu'on attend d'un port USB-C même si certains regrettent que le câble USB-C fourni sur les modèles Pro se limite aux débits de l'USB 2.Concernant le titane des modèles Pro, on se réjouit de la perte de poids des nouveaux modèles, particulièrement appréciée sur l'iPhone 15 Pro Max qui est plus lourd que l'iPhone 15 Pro. Si on pensait que le traitement brossé du titane limiterait les traces de doigt par rapport à l'acier, ce n'est en revanche absolument pas le cas, notamment sur les modèles foncés.Pour ce qui est du design général, les bordures plus fines autour de l'écran des modèles Pro sont vite oubliées, mais pas l'amélioration de la tenue en main grâce aux tranches légèrement arrondies sur tous les modèles. À noter au passage que les coloris des modèles classiques sont extrêmement pales et pourraient aussi bien décevoir que ravir certains utilisateurs — les traces de doigts seraient d'ailleurs nettement moins visibles. Et bien sûr, impossible de manquer l'arrivée de la Dynamic Island sur l'iPhone 15 classique, ce qui est une bonne chose pour son adoption par les développeurs d'applications, le tout accompagné d'un écran plus lumineux toujours utile en extérieur.Côté appareils photos, l'arrivée des photos à 24 ou 48 mégapixels sur l'iPhone 15 est perçue comme une grande avancée, à la fois pour la résolution des clichés et la possibilité de bénéficier d'un zoom 2x. La possibilité de changer la mise au point du mode Portait après la prise de vue est également saluée, tout comme les nouvelles options de focales par défaut (24, 28 et 35 mm) sur l'iPhone 15 Pro qui bénéficient chacune d'un traitement spécifique.Sur l'iPhone 15 Pro Max, le téléobjectif 5x déçoit un peu dans sa qualité d'image en faible luminosité (c'était déjà une faiblesse sur l'iPhone 14 Pro) mais sa longueur focale de 120 mm est vue comme un bon complément du zoom 2x du capteur principal, là où l'ancien téléobjectif 3x n'offrait pas une différence suffisamment significative par rapport au recul qualitatif qu'il impliquait. Évidemment, certains regrettent son absence sur l'iPhone 15 Pro (le petit modèle d'iPhone 16 Pro devrait y avoir droit l'année prochaine ).Enfin, le bouton d'action remplaçant le commutateur de sonnerie des modèles Pro est vu comme une excellente évolution, mais certains regrettent qu'il n'y ait pas la possibilité de définir des actions secondaires, avec un double ou triple clic par exemple.Vous pouvez retrouver des articles plus fouillés en anglais chez The Verge ( iPhone 15 iPhone 15 Pro Max ), TechCrunch ( iPhone 15 Pro Max ), Pocket Lint ( iPhone 15 iPhone 15 Pro Max ), Wired ( iPhone 15 iPhone 15 Pro ) et Tom's Guide ( iPhone 15 iPhone 15 Pro ).Vous pouvez précommander votre iPhone 15 ou votre iPhone 15 Pro sur l'Apple Store en ligne , ou chez les revendeurs comme Amazon Boulanger ou CDiscount et les opérateurs téléphoniques comme Orange SFR et RED , avec quelques remises allant de 30 € à 50 € selon les modèles et les opérateurs.