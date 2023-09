La puce A20 de 2026 gravée à une finesse de 2 nanomètres ?

Maintenant que la puce A17 Pro de l'iPhone 15 Pro bénéficie de la gravure d'une finesse de 3 nanomètres de TSMC, la prochaine étape dans la finesse de gravure ne devrait pas survenir avant 2026 et le passage à 2 nanomètres pour la future puce Apple A20 Pro de l'iPhone 18 Pro, selon l'analyste Ming-Chi Kuo . L'année dernière, TSMC tablait sur une disponibilité au second semestre de l'année 2025 , mais ce serait trop tard pour la puce A19 Pro de l'iPhone 17 Pro.La finesse de gravure est directement liée à l'efficience énergétique. Pour les 2 nanomètres, TSMC évoque un gain de 25% à 30% de performances à consommation égale, ou une économie de 10% à 15% d'énergie à puissance égale, chaque fabricant pouvant ensuite choisir où placer le curseur entre les deux. Pour sa puce A17 Pro, Apple a visiblement fait le choix des performances, profitant des progrès en compacité pour loger pas moins de trois milliards de transistors supplémentaires (pour un total de 19 milliards), et l'iPhone 15 Pro n'affiche pas l'autonomie en hausse que beaucoup espéraient.