iPhone 15 : une nouvelle option pour limiter la charge à 80%

Les iPhone 15 et iPhone 15 Pro inaugurent une nouvelle option pour la recharge, nous apprend Allison Johnson de The Verge : un nouveau réglage situé dans Réglages > Batterie > "État de santé de la batterie et recharge" permet de limiter constamment la recharge de la batterie à 80% de sa capacité, ce qui doit permettre de prolonger sa durée de vie. Ce réglage est proposé en plus de la recharge optimisée, qui apprend des habitudes de l'utilisateur et ne recharge au-delà de 80% que lorsque l'heure du réveil approche.On ne connaît pas les détails de cette nouvelle fonctionnalité, et notamment s'il est possible de l'outrepasser temporairement lorsque l'on sait qu'on aura besoin de plus de 80% sans pour autant devoir aller la désactiver dans les réglages. C'est en revanche une nouveauté qui est inexplicablement exclusive à la gamme d'iPhone 15, qui sortira officiellement ce vendredi.