Titane : des rayures très visibles sur les iPhone 15 Pro foncés

Pour la colorisation du titane de l'iPhone 15 Pro , Apple n'a pas choisi un procédé d'anodisation mais un revêtement PVD qui selon Apple améliore la solidité de l'ensemble tout en associant mieux les couleurs à la matière. C'est cependant un traitement de surface, et si le titane de grade 5 est plus solide que l'acier tout en étant plus léger, il reste assez sensible aux rayures. Comme le montre une photo partagée par Majin Bu , une personne testant l'iPhone 15 Pro dans le coloris bleu a rayé sa tranche et la rayure révèle la couleur d'origine du titane : le résultat est particulièrement visible.Ceux qui ne protègent pas leur iPhone par une coque ou un étui sont donc prévenus : si vous rayez la tranche d'un iPhone 15 Pro dans le coloris bleu ou noir, vous risquez d'amèrement le regretter. Pour éviter toute déconvenue, il vaut donc mieux privilégier le titane dans son coloris gris naturel, ou à la limite en blanc.