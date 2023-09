L'iPhone 15 affiche (enfin) son nombre de cycles de batterie

C'est une petite nouveauté qui aurait dû être mise en place il y a bien longtemps : avec l'iPhone 15, il est enfin possible de connaître le nombre de cycles de la batterie sans avoir à bidouiller ! Comme le montre Ray Wong sur la capture ci-dessous, l'iPhone affiche les statistiques de sa batterie dans Réglages > Général > Informations. En plus de son nombre de cycles, on peut connaître son mois de fabrication et celui de sa première utilisation.Sur les autres modèles, il faut soit installer une application tierce (par exemple coconutBattery avec l'iPhone branché au Mac), soit aller chercher la ligne "last_value_CycleCount" dans le dernier fichier d'analyses situé dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Analyse et améliorations > Données d'analyse, l'option "Partager l'analyse de l'iPhone" devant être préalablement activée.Cette nouveauté est particulièrement importante car elle permet aux utilisateurs de savoir où ils en sont du vieillissement de leur batterie, l'autre donnée importante étant la capacité maximum de la batterie qui se trouve dans Réglages > Batterie > État de santé de la batterie et recharge. Dans la garantie de l'iPhone, Apple assure une conservation de 80% de la batterie pour 500 cycles de charge.