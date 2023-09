Apple aurait développé puis enterré un service de trading

Apple serait allée assez loin dans le développement d'un service de trading en partenariat avec Goldman Sachs, qui édite déjà l'Apple Card aux États-Unis, avant de se raviser et d'enterrer le projet. C'est CNBC qui révèle l'information, précisant que le projet aurait été lancé en 2020 durant la période des confinements dûs au Covid-19, beaucoup de clients coincés à la maison s'intéressant alors à la bourse et investissant dans des actions. L'objectif initial aurait été de lancer le service en 2022. Apple aurait particulièrement aimé l'idée de faciliter l'achat de ses propres actions à ses utilisateurs.

L'application Bourse d'Apple

En 2022, dans un contexte beaucoup plus difficile d'inflation et de taux d'intérêt en forte hausse, Apple aurait craint pour son image si des utilisateurs venaient à se ruiner à cause d'un de ses propres services. C'est alors qu'Apple et Goldman Sachs auraient développé Apple Card Savings , le compte épargne d'Apple finalement lancé en avril 2023 aux États-Unis. CNBC assure que les ingénieurs de Cupertino auraient pratiquement complété l'infrastructure nécessaire à la mise en place d'une fonctionnalité de trading et qu'il ne manquerait pas grand chose pour la lancer si les dirigeants d'Apple changeaient à nouveau d'avis.