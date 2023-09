Apple Store : un mouvement de grève pour le lancement de l'iPhone 15

C'est ce vendredi 22 septembre que seront officiellement lancés les iPhone 15 et les nouvelles Apple Watch . Les salariés des Apple Stores français profiteront de l'événement pour mettre la pression sur leur employeur : l'intersyndicale appelle à la grève ces vendredi 22 et samedi 23 septembre. Les syndicats réclament une revalorisation de salaire de 7%, alors que la direction propose 4,5% et un coup de pouce d'un euro sur le ticket-restaurant. Mais aussi, les salariés veulent la fin du gel des recrutements dans les Apple Stores et un alignement des avantages d'entreprise sans distinction de poste., prévient Albin Voulfow, délégué national CFDT chez Apple Retail, dans les colonnes de Libération , alors que la CGT estime que la grève devrait être suivie dans les trois-quarts des boutiques françaises. Si vous aviez prévu de retirer une commande en Apple Store ces jours-là, vous voici donc averti.