Apple se casserait les dents sur son modem 5G

Cela fait déjà quatre ans qu'Apple a racheté l'activité de modems d'Intel dans l'optique de créer sa propre puce 5G. Malgré des investissements de plusieurs milliards de dollars, incluant l'embauche de milliers d'ingénieurs spécialisés, Apple aurait encore, selon des sources interrogées par le Wall Street Journal Enorgueillie de ses succès dans le domaine des processeurs, Apple serait partie la fleur au fusil et aurait vite déchanté : les prototypes testés seraient trop lents, auraient une fâcheuse tendance à la surchauffe et ils seraient bien plus volumineux que ceux de Qualcomm, au point de rendre toute intégration à l'iPhone impossible à ce stade. D'anciens ingénieurs et managers évoquent des objectifs trop ambitieux, une certaine désorganisation avec des équipes trop séparées les unes des autres et l'absence d'un leadership clair.Si Qualcomm craignait l'arrivée du premier modem 5G d'Apple dès 2024, les rumeurs les plus optimistes n'attendent désormais rien avant 2025 au plus tôt., résume un ancien de Qualcomm. Apple a en tout cas renouvelé son contrat avec Qualcomm jusqu'à 2026, nous apprend Bloomberg