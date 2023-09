Correctifs : Apple lance iOS 17.0.1 et 17.0.2 ainsi que watchOS 10.0.1

En amont de la sortie de l'iPhone 15 et des nouvelles Apple Watch aujourd'hui , Apple a hier soir lancé des mises à jour de ses systèmes. Du côté de l'iPhone, il y a deux versions différentes avec iOS 17.0.1 pour tout le monde et iOS 17.0.2 qui est spécifiquement destiné aux utilisateurs d'iPhone 15, qui seront invités à mettre à jour leur appareil dès la sortie de la boîte. Pour ceux qui sont restés à iOS 16, Apple a également lancé iOS 16.7. Du côté de l'Apple Watch, c'est watchOS 10.0.1 qui est disponible et il y a également watchOS 9.6.3 pour ceux qui sont restés sur le système précédent.Apple précise que ces différentes mises à jour apportent, c'est à dire des comblements de failles en plus des corrections de bugs. L'installation de ces nouvelles versions est donc vivement conseillée.