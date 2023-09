Apple met à jour Pages, Numbers et Keynote pour iOS 17 et macOS Sonoma

Apple a hier soir mis à jour sa suite bureautique iWork, composée des applications Pages, Numbers et Keynote. Ces nouvelles versions numérotées 13.2 apportent la compatibilité avec le format USDZ pour les objets 3D, la possibilité de supprimer des bordures externes sur les graphiques importés à partir de fichiers Microsoft Office, de nouveaux thèmes dynamiques pour Keynote, et plusieurs nouveautés relatives à iOS 17 et macOS Sonoma comme la prise en charge des stickers, la possibilité de collaborer sur des documents par le biais de FaceTime, la possibilité de retrouver des documents via Spotlight ou de glisser/déposer des documents sur l'icône des apps sur l'écran d'accueil d'iOS et iPadOS.Ces mises à jour apportent principalement des nouveautés pour iOS 17 et macOS Sonoma, mais elles sont aussi disponibles sur les versions précédentes. iOS 17 et iPadOS 17 sont disponibles depuis ce lundi 18 septembre. Pour macOS 14 Sonoma, ce sera le mardi 26 septembre