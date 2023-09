Apple Watch : Toucher deux fois en octobre avec watchOS 10.1

C'est la principale nouveauté logicielle de l'Apple Watch Series 9 et de l'Apple Watch Ultra 2 qui sont officiellement disponibles aujourd'hui : la fonctionnalité "Toucher deux fois" permet de valider une action de la même main où se trouve l'Apple Watch : en pinçant deux fois le pouce et l'index, on peut par exemple répondre à un appel, ouvrir une notification, arrêter une alarme ou encore lancer ou mettre en pause de la musique.Cette fonctionnalité n'est cependant pas disponible tout de suite. Marques Brownlee a pu la tester en avant-première : la montre prêtée par Apple embarquait une version préliminaire de watchOS 10.1, qui devrait entrer en version bêta la semaine prochaine pour une disponibilité en octobre.La vidéo nous permet de voir la fonctionnalité en action, avec des résultats probants. Pour le reste, pas grand chose à se mettre sous la dent à part les écrans plus lumineux, la géolocalisation d'objets avec la puce U2 et le nouveau coloris rose de l'Apple Watch Series 9 : les grandes manoeuvres sont plutôt attendues pour l'année prochaine avec l'Apple Watch Series X qui pourrait proposer un nouveau design