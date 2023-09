L'iPhone 15 est officiellement disponible

Une semaine après le lancement des précommandes l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro sont officiellement disponibles aujourd'hui, tout comme les Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2 dont les commandes avaient été lancées dans la foulée de leur présentation. Apple a partagé quelques photos prises dans des Apple Stores de Bangkok, Shanghai, Pékin et Sydney qui ont ouvert avec quelques heures d'avance sur les boutiques européennes. Les visiteurs peuvent manipuler les nouveaux produits et notamment les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max pour se faire une idée de la tenue en main avec les bordures arrondies, du poids réduit du titane, ou encore des dimensions du grand modèle qui a l'exclusivité du téléobjectif 5x.

À Shanghai

Deirdre O’Brien, responsable des Apple Stores, était à Pékin

À Pékin

À Sydney

À Sydney

À Bangkok

À Shanghai

À Shanghai

À Bangkok

Si vous avez commandé un iPhone ou une Apple Watch avec un retrait en boutique, sachez qu'un mouvement de grève touche de multiples boutiques d'Apple en France : malgré la mise en place de créneaux de retrait, il est possible que l'attente soit plus longue que d'habitude.Sachez également que les Apple Stores sont réapprovisionnés tous les jours : opter pour un retrait en boutique peut ainsi permettre de gagner beaucoup de temps par rapport à la livraison alors que les délais atteignent deux mois sur certains modèles sur l'Apple Store en ligne . Vous pouvez également acheter un iPhone 15 chez les revendeurs comme Amazon Boulanger ou CDiscount et les opérateurs téléphoniques comme Orange SFR et RED , ce dernier ayant lancé une belle offre permettant d'économiser 120 € ou 130 € selon le modèle choisi.