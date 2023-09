iPhone 15 Pro : les traces de doigts peuvent altérer temporairement le coloris

Malgré sa finition brossée, le titane de l'iPhone 15 Pro reste particulièrement sensible aux traces de doigts, notamment sur les modèles foncés comme vous pouvez le constater sur la photo ci-dessous. Dans une note publiée sur son site web , Apple indique que. À deux doigts de mettre en avant sa fameuse chiffonnette à 25 €, Apple conseille depour retrouver le coloris d'origine.

Photo par Andrew Clare

On a déjà pu voir cette semaine que les rayures seraient plus visibles sur les coloris bleu et noir , puisqu'elles révèleraient alors la vraie couleur grise du titane. Tout cela plaide en faveur du coloris Titane naturel, ou éventuellement du blanc.