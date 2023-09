iPhone 15 Pro : une icône désactivable pour le mode Silence

Maintenant que l'iPhone 15 Pro n'a plus de commutateur de sonnerie, il n'est plus possible de savoir d'un seul coup d'oeil si le téléphone est en mode sonnerie ou en mode silencieux. Apple a donc mis en place une nouvelle icône dans la barre d'état, à côté de l'heure : la cloche barrée apparaît lorsque le mode Silence est activé, sinon rien ne s'affiche. Pour ceux qui ne changent jamais ou rarement de mode (et qui pourront donc affecter le bouton d'action à une autre tâche), Apple a mis en place une petite option qui désactive cette icône dans la barre d'état : vous la trouverez dans Réglages > Sons et vibrations > Afficher dans la barre d'état.Une fois cette option activée, il reste un moyen simple de savoir quel est le mode courant : vous pouvez retrouver la cloche barrée ou non dans le centre de contrôle, et cliquer dessus pour changer de mode.