Autonomie : l'iPhone 15 Pro à la peine, l'iPhone 15 Plus en première place

Quel modèle d'iPhone choisir si vous êtes à la recherche de la plus grande autonomie possible ? Le youtubeur Mrwhosetheboss a tenté de répondre à la question avec un test reproduisant divers usages de la vraie vie : visionnage de vidéos sur TikTok, visioconférence sur Zoom, ChatGPT, jeux vidéos et enregistrement de vidéos, tout y passe sur les l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Pro Max, l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Plus, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro Max ainsi que l'iPhone 13 Pro Max.Sans surprise, les grands modèles embarquent une batterie plus capacitaire et bénéficient donc d'une autonomie accrue : les trois petits modèles s'effondrent largement avant les grands. C'est l'iPhone 14 qui s'épuise le premier après 9 heures et 2 minutes, suivi par l'iPhone 15 Pro après 9 heures et 20 minutes puis l'iPhone 15 après 9 heures et 57 minutes. Apple n'a pas fait de miracles sur l'autonomie malgré les 3 nanomètres de sa puce A17 Pro, mais il faut dire que l'iPhone 15 de base a une batterie légèrement plus généreuse (3 349 mAh) que celle de l'iPhone 15 Pro (3 274 mAh) alors que le modèle Pro doit gérer l'écran ProMotion à 120 Hz très sollicité dans le cadre de ce test.Du côté des grands modèles, c'est l'iPhone 14 Pro Max qui rend les armes en premier après 10 heures et 54 minutes de test, puis l'iPhone 13 Pro Max après 11 heures et 19 minutes, l'iPhone 15 Pro Max après 11 heures et 41 minutes et enfin l'iPhone 15 Plus après 13 heures et 19 minutes. Là aussi, l'iPhone 15 Plus a l'avantage de la batterie (4 383 mAh) sur l'iPhone 15 Pro Max (4 422 mAh) tout en ayant un écran moins consommateur à gérer dans le cadre d'un usage intensif comme celui-ci.Les tests intensifs tels que celui-ci ont leurs limites : ils reflètent un usage qui n'est pas forcément représentatif de la réalité. Il est notamment probable que dans un usage moins ludique, avec des interfaces plus statiques, l'écran ProMotion pouvant descendre son taux de rafraichissement à 10 Hz permettra aux modèles Pro de rattraper partiellement leur retard sur les modèles classiques. Cette vidéo a au moins le mérite de bousculer une potentielle idée reçue : non, les modèles Pro ne sont pas nécessairement les modèles d'iPhone avec les meilleures autonomies.