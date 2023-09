iPhone 15 Pro Max : la solidité de la vitre arrière inquiète

La vitre arrière de l'iPhone 15 Pro Max souffrirait-elle d'une fragilité accrue ? C'est ce que suggère le youtubeur JerryRigEverything , qui a comme à son habitude testé la résistance du dernier smartphone haut de gamme d'Apple. Il n'y a pas de surprise particulière autour de l'écran qui résiste particulièrement bien aux rayures, et la vidéo confirme que le châssis en titane foncé se raye facilement pour révéler la vraie couleur du titane — ceux qui craignent cette particularité devront ainsi choisir le coloris Titane naturelle. En revanche, la vidéo semble montrer une faible résistance de la vitre arrière à la torsion : le verre s'est brisé dès les premiers instants du test.JerryRigEverything, qui inflige cette même torture aux différentes générations d'iPhone chaque année, s'avoue surpris de la faible résistance opposée par la vitre arrière de l'iPhone 15 Pro Max, alors que celle de l'iPhone 15 Pro est sortie intacte du même test. Bien sûr, l'iPhone 15 Pro Max est plus grand et les torsions du châssis ont donc des effets supérieurs sur les matériaux. Il y a aussi le titane qui est plus souple que l'acier, ou le design légèrement courbé sur les bords qui peut représenter un point de fragilité.Il est un peu tôt pour tirer une conclusion définitive, mais on gardera un oeil sur une éventuelle recrudescence de réparations de vitres arrières sur cette nouvelle gamme — on rappellera au passage que grâce à un nouveau design, le prix du remplacement de la façade arrière a été divisé par trois . En tout cas, on ne peut que conseiller aux maladroits de prévoir l'achat d'une coque, sait-on jamais.