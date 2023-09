Le démontage de l'iPhone 15 Pro Max par iFixit

Et voici le traditionnel démontage de l'iPhone 15 Pro Max ! iFixit a ressorti ses tournevis pour nous offrir un plongée à l'intérieur du dernier smartphone haut de gamme, le plus grand puisque seul l'iPhone 15 Pro Max intègre le fameux téléobjectif 5x. La conception interne de ce nouveau modèle bénéficie d'une importante avancée par rapport à l'année dernière : les composants sont fixés à un châssis central et il est possible de retirer la vitre arrière, ce qui facilite les réparations et abaisse considérablement le coût de remplacement de la vitre La vidéo ci-dessous nous montre le processus de démontage, avec le laborieux retrait de la batterie qui est toujours fortement collée, les volumineux appareils photos avec le tétraprisme du téléobjectif et des capteurs de la même taille que l'année dernière, ou encore le nouveau modem 5G Snapdragon X70 de Qualcomm qui promet une meilleure connexion et des économies d'énergie, et enfin le châssis en titane qui se raye facilement.Sans grande surprise, l'iPhone 15 Pro Max écope d'une mauvaise note de réparabilité de 4/10, en partie due à l'appairage des identifiants des composants dans les cadre des réparations, ce qui complique la vie des réparateurs indépendants.