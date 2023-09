Un nouveau bouton de capture pour l'iPhone 16 ?

Après le bouton d'action de l'iPhone 15 Pro cette année, toute la gamme d'iPhone 16 prévue l'année prochaine pourrait recevoir un nouveau « bouton de capture », selon les sources de MacRumors . Ce nouveau bouton se situerait sur la tranche droite, en bas, à l'opposé du bouton d'allumage du téléphone, et tomberait sous l'index de la main droite lorsque l'iPhone est tenu horizontalement pour la prise d'une photo. Il ne s'agirait pas d'un bouton mécanique mais d'un bouton capacitif, comme le bouton d'accueil de l'iPhone SE, avec une sensation de clic simulée par une vibration du Taptic Engine. Il serait capable de détecter plusieurs niveaux de pression, ce qui ouvrirait la porte à de nouveaux types de fonctionnalités.

Visuel par MacRumors

Apple travaillerait également à une version capacitive de son bouton d'action, aujourd'hui mécanique, qui pourrait être étendu à l'ensemble des modèles. En revanche, les boutons de volume et le bouton latéral resteraient a priori dans leur version mécanique — le projet initial prévu pour cette année aurait été mis au placard . MacRumors précise que ces indiscrétions sont à prendre avec un minimum de prudence, les travaux étant encore préliminaires : il reste encore possible qu'Apple annule tout si les prototypes ne sont pas convaincants.MacRumors en profite pour confirmer les rumeurs d'écrans plus grands en hauteur pour les futurs modèles Pro, qui passeraient de 6,1" à 6,3" et de 6,7" à 6,9", ce qui permettrait à Apple d'intégrer le tétraprisme de son téléobjectif 5x aujourd'hui exclusif à l'iPhone 15 Pro Max à son petit modèle d'iPhone 16 Pro. Autre confirmation, celle du retour à un alignement vertical pour les deux appareils photos de l'iPhone 16 classique.