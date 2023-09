Le HomePod bientôt à prix réduit sur le Refurb Store ?

Le HomePod devrait bientôt débarquer sur le Refurb Store : un nouvel onglet est apparu cette nuit en France et dans d'autres pays, sans que l'enceinte ne soit disponible pour autant à ce jour. On voit cependant le visuel du grand modèle de HomePod et les deux coloris minuit et blanc : l'offre pourrait donc se limiter au HomePod et ne pas inclure le HomePod mini.Apple pratique généralement une remise de 15% sur ses produits reconditionnés : on pourrait donc retrouver le HomePod à 289 € ou 299 € au lieu de 349 € en version neuve . À suivre !