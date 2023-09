Les coques en tissage fin d'Apple vivement critiquées

Apple a définitivement abandonné le cuir . Apple n'a pas cherché à trouver un équivalent direct : à la place, a présenté des coques en tissage fin (« FineWoven ») pour accompagner sa gamme d'iPhone 15. Essentiellement composées de matières recyclées, les coques sont fabriquéesavec. Mais derrière le discours marketing bien rodé, la qualité ne semble pas au rendez-vous et les critiques envers ces nouvelles coques se font de plus en plus vives.Outre la sensation en main qui serait déjà loin de faire l'unanimité, le matériau parait particulièrement fragile. Comme le montre la photo ci-dessous prise par Parker Ortolani , les exemplaires de démonstration des Apple Stores sont marqués par les prises en main des clients, et 9To5Mac indique qu'ils seraient changés tous les jours pour faire bonne figure.Cette autre photo partagée par 9To5Mac montre une sensibilité particulière aux rayures et à la poussière, la coque n'ayant que quelques jours montrant déjà des traces de fatigue.Dans un autre exemple publié par Federico Viticci , la coque est irrémédiablement tachée après avoir été posée sur une table à manger sale, et aucune tentative de nettoyage ne fonctionne.D'autres utilisateurs se plaignent d'un défaut de centrage du trou permettant d'utiliser le port USB-C de l'iPhone 15 : sur la photo ci-dessous publiée par 512 Pixels , on voit en effet un décalage avec la première vis de droite, visible, mais pas celle de gauche. Ce défaut serait suffisant pour empêcher le branchement de certains câbles USB-C tiers.Ces coques en tissage fin sont vendues 69 € ( 15 15 Pro Max ) et leur qualité ne semble clairement pas correspondre à leur niveau tarifaire. Selon 9To5Mac, certains employés des Apple Stores n'hésiteraient plus à inciter leurs clients à préférer les coques en silicone, beaucoup plus résistantes, à 59 € ( 15 15 Pro Max ). On commence à sentir le début d'un gros four.