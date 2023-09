Les bracelets à maillons magnétiques en tissage fin sont disponibles

Présenté aux côtés de l'Apple Watch Series 9 et de l'Apple Watch Ultra 2 il y a deux semaines, le bracelet à maillons magnétique en tissage fin (« FineWoven ») n'avait pas été commercialisé immédiatement. Ces nouveaux modèles sont arrivés sur l'Apple Store hier soir : ils coûtent 99 € et sont déclinés en trois coloris (chêne vert, taupe et bleu pacifique) et deux tailles (S/M et M/L). Il y a un mois d'attente avec de premières livraisons attendues entre le 25 octobre et le 2 novembre.Le tissage fin remplace le cuir dans la gamme d'Apple. Attention, du côté de l'iPhone, les nouvelles coques en tissage fin font l'objet de nombreuses critiques pour leur faible résistance au marquage, aux taches et à la poussière.