Pas de A17 Pro mais une puce moins chère pour l'iPhone 16 ?

Après six générations de puces Bionic, Apple a inauguré un nouveau suffixe pour la puce A17 Pro de l'iPhone 15 Pro, qui souligne un niveau de sophistication supérieur pour son smartphone le plus haut de gamme. Autrement dit, il pourrait y avoir une puce A17 "pas Pro" pour l'iPhone 16 d'entrée de gamme l'année prochaine, là où l'iPhone 15 a cette année hérité de la même puce A16 Bionic qui avait été utilisée par l'iPhone 14 Pro l'année dernière.Cette hypothèse est confirmée par une source du site MacRumors , qui précise qu'Apple pourrait utiliser une méthode de gravure moins coûteuse de TSMC, toujours avec une finesse de 3 nanomètres avec le process N3E au lieu du process N3B actuel plus performant et plus cher. La puce serait un peu moins dense et Apple devrait faire des compromis sur certains postes, par exemple au niveau du GPU pour réserver les meilleures performances graphiques aux modèles Pro.Jusqu'ici, Apple n'a jamais créé deux gammes de puces pour l'iPhone même s'il y a déjà eu des petites subtilités comme des versions avec des coeurs en moins pour les modèles d'entrée de gamme (la fameuse technique du), parfois avec des quantités de RAM plus modestes. Pour la prochaine grande évolution dans la finesse de gravure, il faudra attendre 2026 avec la puce A20 Pro qui devrait être la première à être gravée à 2 nanomètres.