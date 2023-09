DAS de l'iPhone 12 : Apple soumet sa mise à jour à l'ANFR

L'iPhone 12 va bientôt recevoir la mise à jour lui permettant de repasser sous le seuil maximal autorisé d'émission d'ondes en France. Suite à l'interdiction de vente de l'iPhone 12 , l'Agence nationale des fréquences avait donné quinze jours à Apple pour se conformer aux règles : deux semaines plus tard, Reuters nous apprend qu'Apple a soumis la mise à jour logicielle d'iOS à validation de l'ANFR. Si cette mise à jour est approuvée, Apple mettra la nouvelle version d'iOS en ligne (sans doute avec deux correctifs différents pour iOS 16 et iOS 17 qui est sorti entre temps ) et la vente de l'iPhone 12 sera à nouveau autorisée dans le pays.L'ANFR teste régulièrement les différents smartphones vendus sur le marché français. Initialement conforme, l'iPhone 12 a ultérieurement été flashé avec un DAS "membre" (avec le téléphone en poche ou à la main) de 5,7 W/kg, bien au-dessus du seuil réglementaire de 4 W/kg, signe qu'une mise à jour intermédiaire d'iOS avait relâché la bride. Bien que l'iPhone 12 ne soit plus vendu directement par Apple depuis la présentation de l'iPhone 15 (le jour même de l'annonce de l'interdiction de l'ANFR), il devrait continuer sa carrière encore quelques temps chez les revendeurs et les opérateurs téléphoniques.