macOS 14 Sonoma est disponible !

Avec une semaine de décalage sur iOS 17 watchOS 10 et tvOS 17 , c'est au tour de macOS 14 Sonoma de sortir ce soir. Cette nouvelle édition majeure du système d'exploitation du Mac apporte de multiples nouveautés : nouvel écran d'accueil personnalisable, intégration des widgets au bureau, diverses évolutions pour l'application Message, remplissage facile des champs sur les PDF, détourage automatique du présentateur sur FaceTime, profils personnalisables sur Safari, web apps... Vous pouvez retrouver les principales fonctionnalités sur cet article et sur le site d'Apple . Attention, certaines nouveautés sont exclusives aux Macs dotés d'une puce Apple.Côté compatibilité, macOS Sonoma laisse de côté le MacBook de 2017, les MacBook Air et Pro de 2017 et les iMac de 2017 : il vous faut un iMac de 2019 ou plus récent, un iMac Pro de 2017, un MacBook Air de 2018 ou plus récent, un MacBook Pro de 2018 ou plus récent, un Mac Pro de 2019 ou plus récent, un Mac Studio de 2022 ou plus récent, ou un Mac mini de 2018 ou plus récent.Comme d'habitude, rappelons que l'installation d'un nouveau système sur votre Mac n'est pas anodine même si tout se passe généralement bien : une sauvegarde préalable à l'installation est toujours une bonne chose pour éviter toute déconvenue majeure en cas de problème. Si vous utilisez votre Mac de manière professionnelle avec de multiples logiciels tiers, il peut également être pertinent de ne pas basculer sur Sonoma tout de suite et d'attendre la version 14.1 voire 14.2 histoire que les plâtres soient bien secs, même si les versions bêtas de Sonoma se sont montrées particulièrement stables cet été.