Safari 17 aussi lancé pour macOS 13 Ventura et macOS 12 Monterey

Safari 17 présente de nouvelles fonctionnalités, de meilleures performances et une sécurité renforcée.



• Les profils permettent de distinguer les types de navigation, comme pour le travail ou la vie privée, en séparant votre historique, vos cookies, vos extensions, les groupes dʼonglets et les favoris ;

• La navigation privée améliorée verrouille vos fenêtres de navigation privées lorsque vous ne les utilisez pas, bloque le chargement des traqueurs connus et supprime les traqueurs dʼidentification des URL ;

• La recherche simplifiée permet dʼobtenir des résultats plus pertinents, plus rapides et faciles à lire ;

• La sélection de plusieurs onglets vous permet de sélectionner plusieurs onglets simultanément et de les déplacer dans la barre dʼonglets ou de créer un groupe dʼonglets.

Safari n'est pas disponible que pour macOS 14 Sonoma qui a été lancé ce soir : la mise à jour du navigateur de Safari est également proposée pour les utilisateurs de macOS 13 Ventura et de macOS 12 Monterey. Il y a plusieurs nouveautés intéressantes, la première d'entre elle étant les profils qui permettent de séparer plusieurs types d'utilisation, par exemple le travail et la vie privée avec des réglages et des cookies qui restent enregistrés en fonction de chaque profil et la possibilité de passer de l'un à l'autre en un clic. Apple a également apporté de multiples améliorations sous le capot pour la prise en charge de technologies et de standards plus récents.Voici les notes de version fournies par Apple pour Safari 17 :