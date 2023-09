Oui, il est possible d'utiliser un adaptateur Ethernet sur l'iPhone 15

Il est possible d'utiliser un adaptateur USB-C vers Ethernet pour accéder au réseau de manière filaire sur l'iPhone 15 et l'iPhone 15 Pro. Apple confirme l'information sur son site web et certains ont déjà testé le bon fonctionnement de cette fonctionnalité, comme MacRumors avec l'image ci-dessous sur laquelle on voit un test de débit affichant un téléchargement à près de 900 Mbit/s. Les débits sont plus importants sur les modèles Pro qui prennent en charge l'USB 3 à 10 Gbit/s, alors que l'iPhone 15 classique se contente de l'USB 2 à 480 Mbit/s.À vrai dire, cela n'a rien de vraiment nouveau : il était déjà possible de connecter un iPhone avec connecteur Lightning à un câble Ethernet et il existe même des adaptateurs Lightning certifiés . La bascule de l'iPhone au standard USB-C change cependant la donne : si pas grand monde n'aurait acheté d'adaptateur Lightning vers Ethernet spécifiquement pour l'iPhone, beaucoup d'utilisateurs disposent déjà d'un adaptateur USB-C vers Ethernet qu'ils ont acheté pour leur MacBook. Pour des usages sporadiques, par exemple dans une entreprise avec un réseau Wi-Fi bridé et un réseau cellulaire faiblard, c'est toujours une alternative intéressante à avoir.