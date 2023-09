Puce A17 Pro : un iPhone 15 Pro en surchauffe ?

L'iPhone 15 Pro aurait-il une prédisposition un peu trop importante à la surchauffe ? C'est la désagréable petite musique qu'on entend ici et là depuis la sortie de ce nouveau modèle. La chaîne chinoise Geekerwan a réalisé un test de jeux vidéos et a constaté une température de surface de 48,1°C sur Genshin Impact, avec l'écran à 300 nits et la température de la pièce à 25°C.Le jeu tournait à une moyenne de 59,1 images par seconde avec une puce A17 Pro consommant 4,13 W. Dans le même scénario, la puce A16 Bionic de l'iPhone 14 Pro obtenait 56,5 images par seconde pour une consommation de 4,32 W : la puce A17 Pro réalise donc un progrès de 4% en images par seconde en consommant 4% en moins.Geekerwan rapporte aussi un cas d'étranglement thermique sur Resident Evil Village avec des performances qui sont d'abord au-dessus de 40 images par seconde avant de tomber sous les 30 images par seconde, l'iPhone ayant trop chaud et la puce adaptant alors sa fréquence pour faire redescendre la température. Et dans ce cas, la puce A16 Bionic de l'année dernière se permettrait alors d'offrir des performances moyennes supérieures...

Via Geekerwan

Selon l'analyste Ming-Chi Kuo , cette tendance à la surchauffe ne serait pas due à la gravure d'une finesse de 3 nanomètres de TSMC mais à des compromis d'Apple sur la dissipation thermique de l'iPhone 15 Pro dans des objectifs de réduction de poids. Il y aurait notamment une surface de dissipation moins importante au niveau de la puce, et une efficacité moindre du titane pour dégager la chaleur. Ming-Chi Kuo s'attend à des mises à jour d'iOS permettant d'améliorer la situation, mais ce serait évidemment dans la limite de ce que le matériel permet de faire.