Apple TV+ : fin de la grève des scénaristes, mais pas des acteurs

C'est la fin d'une grève longue de cinq mois : la Writers Guild of America (WGA) a annoncé l'approbation d'un nouvel accord salarial avec les studios, à l'unanimité du conseil d'administration du syndicat, et le retour au travail des 11 500 scénaristes scénaristes représentés par la WGA dès ce mercredi. Le nouvel accord porte sur des augmentations de salaires, notamment avec les plateformes de streaming, mais également des garanties contre l'utilisation de l'intelligence artificielle. À l'arrêt depuis début mai , de nombreux chantiers de films et de séries vont donc pouvoir reprendre.Voilà donc une bonne nouvelle pour les plateformes comme Apple TV+, qui ont dû adapter leur calendrier de sorties en prévision de retards sur les projets en cours. Cette longue période de disette n'est cependant pas terminée : si les scénaristes retournent au travail aujourd'hui, ce n'est pas le cas des 160 000 comédiens représentés par le syndicat SAG-AFTRA qui sont en grève depuis la mi-juillet (ce qui inclut le tournage mais aussi la promotion des oeuvres) et qui ne sont eux pas encore parvenus à un accord.