iOS 17.1, watchOS 10.1, macOS 14.1 et tvOS 17.1 en version bêta

Maintenant que iOS 17 tvOS 17 et macOS 14 sont sortis, un nouveau cycle de versions bêtas s'ouvre avec le lancement hier soir des premières versions de travail d'iOS 17.1, de watchOS 10.1, de tvOS 17.1 et de macOS 14.1. La nouveauté la plus visible concerne iOS 17.1 et watchOS 10.1 qui ouvrent la fonctionnalité NameDrop à l'échange de contacts via NFC entre un iPhone et une Apple Watch. La fonctionnalité « Toucher deux fois » de l'Apple Watch Series 9 et de l'Apple Watch Ultra 2 n'est pas présente mais devrait arriver dans une prochaine bêta , puisqu'elle doit être lancée en octobre.Quelques autres évolutions sont à constater du côté d'iOS 17.1. Il y a notamment la possibilité de poursuivre un transfert d'AirDrop en cellulaire si les deux appareils s'éloignent trop l'un de l'autre, l'arrivée d'un indicateur indicateur permanent pour la lampe torche dans la Dynamic Island (avec la possibilité de l'éteindre), ou encore la prise en charge de la manette sans fil Nintendo 64 pour Nintendo Switch.Il faudra quelques semaines à Apple pour finaliser ces différentes mises à jour qui sont pour le moment réservées aux développeurs. La sortie devrait avoir lieu à la fin du mois d'octobre.