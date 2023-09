Un unique capteur de 48 mégapixels sur l'iPhone SE 4 ?

Le prochain iPhone SE devrait apporter une très importante évolution au niveau de son capteur photo, selon les sources de MacRumors . Il n'y aurait toujours qu'une seule caméra, mais pas n'importe laquelle : Apple voudrait y intégrer un capteur de 48 mégapixels, comme sur l'iPhone 14 Pro l'année dernière et sur l'ensemble des iPhone 15 cette année. On devrait ainsi avoir un saut dans la résolution (le capteur de l'iPhone SE 3 est de 12 mégapixels), la possibilité de réaliser un zoom 2x, et un saut qualitatif pour les prises de vue en faible luminosité.Apple testerait plusieurs designs pour ce nouvel appareil photo, avec deux possibilités : soit avec un bloc protubérant oblong intégrant également le flash et le micro, soit avec la seule caméra qui dépasse du châssis. Dans tous les cas, il faudrait s'attendre à quelque chose de plus imposant que le tout petit appareil photo de l'iPhone SE actuel.

Le capteur de 48 mégapixels sur l'iPhone 14 Pro

MacRumors confirme également les récentes rumeurs selon lesquelles Apple reprendrait le châssis de l'iPhone 14 mais avec deux modifications : un bouton d'action à la place du commutateur de sonnerie et un connecteur USB-C à la place du port Lightning. Pour le modem 5G, Apple aurait initialement prévu d'inaugurer le sien mais le projet prendrait trop de retard et l'iPhone SE 4 se rabattrait logiquement sur un modem fourni par Qualcomm. La sortie serait encore lointaine : il faudrait attendre 2025.