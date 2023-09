Microsoft aurait voulu revendre son moteur de recherche Bing à Apple

Microsoft aurait approché Apple en 2020 dans l'optique de lui revendre son moteur de recherche Bing, affirme Bloomberg . Des responsables de l'entreprise de Redmond auraient rencontré Eddy Cue, Vice-Président d'Apple en charge des services, mais les discussions ne seraient pas allées bien loin. Apple n'aurait en effet pas souhaité donner suite pour deux raisons : l'argent qu'elle touche de Google et ses réserves sur la qualité et la capacité de Bing à concurrencer Google.Apple amasse chaque année une petite fortune en acceptant que Google reste le moteur de recherche par défaut de ses produits. En 2020 justement, cette rente était estimée entre 8 et 12 milliards de dollars et l'accord entre Google et Apple comprendrait un accord de non-concurrence . On sait qu'Apple joue avec la limite en améliorant progressivement les capacités de son assistant vocal Siri, mais les équipes de Cupertino seraient encore loin de pouvoir lancer un moteur de recherche en bonne et due forme... si c'est seulement quelque chose qui est en projet.