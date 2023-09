Quelques évolutions pour iCloud.com

Pour accompagner la sortie d'iOS 17 et de macOS 14 Sonoma , Apple a cette semaine lancé une mise à jour d'iCloud.com avec plusieurs évolutions intéressantes. L'interface des vignettes évolue pour gagner en interactivité avec des actions rapides, il est désormais possible d'activer les notifications pour Mail et Calendrier, et plusieurs applications gagnent en fonctionnalités.Mail reçoit la possibilité de joindre des fichiers directement depuis iCloud, et d'annuler l'envoi d'un e-mail. Sur Calendrier, on peut désormais contrôler l'adresse e-mail utilisée pour l'envoi d'une invitation. Sur iCloud Drive, une nouvelle vue en mode liste fait son apparition tout comme la possibilité d'obtenir l'aperçu d'un fichier avec la barre d'espace. Sur Photos, on remarque l'apparition des Souvenirs et des diaporamas. Sur Notes, on peut désormais créer des liens d'une note à l'autre, collaborer avec d'autres utilisateurs et partager des dossiers complets de notes, et la recherche a été améliorée. Enfin, les Rappels gagnent de multiples options de personnalisation.