Les dimensions et poids des futurs iPhone 16 Pro et 16 Pro Max ?

L'année prochaine, les futurs iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max devraient être équipés d'écrans plus grands , principalement en hauteur : la largeur des téléphones resterait pratiquement la même. Selon une source de MacRumors , la largeur augmenterait en effet de moins d'un millimètre. En revanche, les deux modèles gagneraient environ trois millimètres en hauteur. Les écrans en eux-mêmes passeraient de diagonales de 6,1" à 6,3" et de 6,7" à 6,9". Pour ce qui est du poids, le petit modèle prendrait 7 grammes et le grand augmenterait de 4 grammes.Cette légère augmentation des dimensions devrait permettre deux choses : augmenter la taille de la batterie pour gagner en autonomie, et intégrer le tétraprisme du téléobjectif 5x aujourd'hui exclusif à l'iPhone 15 Pro Max sur le petit modèle d'iPhone 16 Pro. Du côté des futurs iPhone 16 et iPhone 16 Plus, MacRumors évoque des dimensions strictement identiques et une augmentation du poids d'environ deux grammes.