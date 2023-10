La surchauffe de l'iPhone 15 Pro serait due à un bug logiciel

Apple prévoit une mise à jour d'iOS afin de régler un problème de surchauffe de la puce Apple A17 Pro de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max, a déclaré l'entreprise à MacRumors . Ces derniers jours, plusieurs tests ont montré que les nouveaux smartphones haut de gamme d'Apple pouvaient présenter une température anormale dans certaines conditions. Selon Apple, il n'y aurait pas de problème matériel dû à l'adoption d'un châssis en titane, comme le suggérait l'analyste Ming-Chi Kuo : Apple assure même que la dissipation thermique de l'iPhone 15 Pro serait meilleure que celle de ses prédécesseurs en acier. Tout serait donc logiciel.Apple précise qu'il faut distinguer la chaleur des premiers jours d'utilisation, qui est due à certaines tâches de fond suite à la restauration de l'iPhone, d'éventuelles surchauffes dues à un problème logiciel passager.Apple cite pêle-mêle Instagram, Uber et le jeu Asphalt 9: Legends, précisant travailler avec les éditeurs pour déployer un correctif le plus rapidement possible.