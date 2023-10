La puce NFC de l'iPhone 15 Pro grillée par un chargeur Qi de BMW ?

Les personnes touchées sont peu nombreuses, mais le cas est suffisamment inquiétant pour conseiller aux utilisateurs d'iPhone 15 Pro et d'iPhone 15 Pro Max possédant un véhicule BMW doté d'un chargeur Qi de ne pas charger leur nouveau smartphone dans leur voiture le temps d'en savoir plus : la recharge Qi de BMW serait susceptible de griller la puce NFC de l'iPhone, Apple Pay renvoyant alors un message d'erreur ne pouvant être contourné. Plusieurs cas ont été recensés sur les forums de MacRumors , Apple ayant remplacé les iPhone 15 Pro à la puce NFC devenue défectueuse et le problème réapparaissant après une recharge dans la voiture.S'agit-il de quelques chargeurs détraqués ou d'une vulnérabilité particulière de l'iPhone 15 Pro ? Pour l'instant, nul ne le sait. En tout cas, il n'y a aucun témoignage concernant les iPhone 15 classiques ou les modèles d'années précédentes. À l'inverse, certains utilisateurs d'iPhone 15 Pro et d'un chargeur Qi de BMW rapportent ne pas rencontrer le moindre problème.